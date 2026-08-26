Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb die Zeitschrift Telegraph in einem Beitrag von Ambrose Evans-Pritchard, dass das Projekt der wirtschaftlichen Ausgrenzung Irans zum Scheitern verurteilt sei, da die USA nicht mehr über den Einfluss von vor ein oder zwei Jahrzehnten verfügten, um eine globale Wirtschaftsblockade gegen ihre Feinde zu verhängen.

Laut diesem Bericht benötigen die USA in diesem Konflikt mit Iran die Zusammenarbeit mit China, Russland, Indien, Europa und grossen Finanzzentren. Dabei ist China mächtiger geworden, um dem Druck der USA zu widerstehen, und könnte auf sekundäre Sanktionen durch Massnahmen gegen kritische Minen oder finanzielle Ressourcen Amerikas reagieren.

In dem Bericht heisst es, dass die Fortsetzung dieses Konflikts die globale Energiekrise vor dem Hintergrund steigender Treibstoff- und Gaspreise und sinkender europäischer Reserven verschlimmern könnte. Daher steht Trump vor einer sehr komplexen Gleichung: Wenn diese Sanktionen erfolgreich sind, könnte Iran militärische Massnahmen ergreifen, um den Energiemarkt zu bedrohen; und wenn er zurückweicht, wäre die Politik des maximalen Drucks ergebnislos geblieben.