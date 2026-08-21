Hisbollah: Die Bilanz der US-Regierung ist blutig und kriminell

Laut der Nachrichtenagentur «Abna» unter Berufung auf «Al-Mayadeen» reagierte der Islamische Widerstand Libanons, die Hisbollah, mit einer scharf formulierten Erklärung auf den feindlichen Schritt des US-Finanzministeriums, neue Sanktionen gegen die Bewegung zu verhängen.

In der Erklärung der Hisbollah heißt es: «Die Behauptung der US-Regierung, dass die Hisbollah unter der Kontrolle der Quds-Truppe der Iranischen Revolutionsgarden stehe, ist ein Vorwand, um die Hisbollah erneut auf die Sanktionsliste zu setzen. Dieser Schritt ist Teil der Gesamtpolitik der US-Administrationen, die auf die Bekämpfung, Blockade und Druckausübung auf den Widerstand, sein soziales Umfeld und seine Unterstützer abzielt.»

Die Hisbollah fügte hinzu: «Die neuen US-Sanktionen wurden verhängt, um die Sicherheit des Feindes zu schützen, die Besatzung im Süden des Libanon zu festigen und den Weg für die Umsetzung seiner expansiven Projekte zu ebnen. Dieser Schritt bestätigt, dass die US-Regierung, die es gewohnt ist, Sanktionen zur Durchsetzung ihrer Vorherrschaft einzusetzen, weiterhin mit dem Libanon aus einer Vormundschaftsposition heraus umgeht. Die US-Regierung versucht, das libanesische Volk zu isolieren, den Libanon seiner Machtquellen zu berauben und innere Unruhen zu schüren.»