Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Jazeera berichtet, sagte „Gadi Eisenkot", der Hauptkonkurrent von Benjamin Netanjahu bei den Knesset-Wahlen des zionistischen Regimes: Netanjahu besitzt nicht die Eignung, in seinem Amt zu bleiben, und wir müssen handeln, um eine Notstandsregierung zu bilden.

Laut diesem Bericht fügte Eisenkot hinzu: Die Fortsetzung der Präsenz Netanjahus an der Macht gefährdet die Sicherheit Israels.

Die hebräische Zeitung „Israel Hayom" berichtete ebenfalls: Gadi Eisenkot wies sein Team nach der Rede Netanjahus in der Eröffnungssitzung der Knesset an, die für morgen geplante Verhandlungssitzung mit der Likud-Partei abzusagen.

Der 14. Fernsehsender des zionistischen Regimes gab ebenfalls bekannt, dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister dieses Regimes, die Möglichkeit einer Vereinbarung über eine Rotation der Regierungsführung mit „Gadi Eisenkot", dem Vorsitzenden der Partei „Jaschar" und seinem Hauptkonkurrenten bei den Knesset-Wahlen, prüft.

Laut dem Bericht dieses zionistischen Mediums dauern die Kontakte und Konsultationen mit dem Ziel der Bildung einer sogenannten „Einheitsregierung" an, und die Verhandlungen mit den Vertrauten Eisenkots und den Mitgliedern seines Verhandlungsteams laufen.

Es scheint, dass Netanjahu das Angebot einer Rotation des Premierministeramts mit Eisenkot angesichts der aktuellen Zusammensetzung der Knesset als realistischste Option betrachtet, die die größte Umsetzbarkeit besitzt.