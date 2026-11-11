Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtet, behauptete die Zeitung New York Times unter Berufung auf Quellen, die sie als informiert bezeichnete, dass Scott Bessent, der Finanzminister der USA, nach Erhalt von Drohungen seitens Irans seinen Wohnsitz in Washington verlassen und auf einen Militärstützpunkt umgezogen sei.

Der Sprecher des US-Finanzministeriums behauptete in Reaktion auf die Flucht Bessents: Drohungen werden ihn niemals davon abbringen, den Druck auf Iran fortzusetzen.