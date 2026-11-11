Hegseth entging mit Hilfe der Republikaner vorerst dem Amtsenthebungsverfahren

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender NBC News berichtet, verwies das Repräsentantenhaus der USA mit 211 Ja-Stimmen gegen 204 Nein-Stimmen die Amtsenthebungsresolution gegen Pete Hegseth, den Kriegsminister der USA, zur Prüfung an den Ausschuss; eine Maßnahme, die praktisch zur Aussetzung dieses Versuchs führte.

Bei dieser Abstimmung war Thomas Massie, der republikanische Abgeordnete aus dem Bundesstaat Kentucky, das einzige republikanische Mitglied, das entgegen der Position seiner Partei stimmte.

Massie, ein langjähriger Kritiker der Regierung Donald Trump, legte am Montag eine 34-seitige Resolution mit Sonderprivileg vor, die acht Anklagepunkte für die Amtsenthebung des Kriegsministers enthielt.

Gemäß der Verfahrensordnung des Repräsentantenhauses müssen Resolutionen mit Sonderprivileg innerhalb von zwei Arbeitstagen des Gesetzgebungsverfahrens entschieden werden; das bedeutet, dass das Haus entweder darüber abstimmen, sie archivieren oder an den Ausschuss verweisen muss.

Dieser republikanische Abgeordnete hatte auch im September acht Anklagepunkte gegen Hegseth vorgelegt.

Er hatte erklärt, der Kriegsminister der USA habe Menschenrechtsverletzungen begangen, den Krieg gegen Iran ohne Genehmigung des Kongresses begonnen und weitere Verstöße begangen.

Damals wurde die Abstimmung über diese Resolution ausgesetzt, nachdem Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, am Vorabend der Zwischenwahlen die Sitzungen des Hauses vorzeitig beendet hatte.

Auch Hakim Jeffries, der Führer der demokratischen Minderheit im Repräsentantenhaus, der voraussichtlich im Januar zum Vorsitzenden dieses Hauses gewählt wird, hatte zuvor erklärt, die Demokraten würden Hegseth nach der Übernahme der Kontrolle über den Kongress im nächsten Jahr von diesem Posten entfernen.