Plan zur Umwandlung des „Rahmenabkommens" zwischen Libanon und Israel in eine Resolution des Sicherheitsrates

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erklärten gut informierte Quellen, dass es einen Plan gebe, die als „Rahmenabkommen" bekannte Verständigung zwischen Libanon und Israel in eine Resolution im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen umzuwandeln.

Den gut informierten Quellen, die Al-Mayadeen nahestehen, zufolge fügten hinzu: Einige einflussreiche politische Kreise im Libanon beabsichtigen, darauf hinzuwirken, das „Rahmenabkommen" in eine vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erlassene Resolution umzuwandeln. Im Falle der Verabschiedung dieses Plans und seiner Umwandlung in eine internationale Resolution wäre der Libanon verpflichtet, eine direkte Koordinierung zwischen der libanesischen Armee und der Armee des Besatzungsregimes herzustellen.

Den genannten Quellen zufolge spielt Frankreich im Rahmen der Vorbereitung auf eine mögliche Rolle französischer Kräfte im Libanon nach dem Ende der UNIFIL-Mission eine Rolle bei der Förderung dieser Bemühungen.

Al-Mayadeen betonte unter Berufung auf diese Quellen: Die Bemühungen, das Rahmenabkommen in eine internationale Resolution umzuwandeln, werden auf internationaler Ebene auf Hindernisse stoßen, deren wichtigstes die mögliche Nutzung des Vetorechts durch Russland und China ist. Die erörterte Struktur beruht auf der Aufhebung der Resolutionen 1701 und 1559 und ihrer Ersetzung durch das Rahmenabkommen, nachdem dieses Abkommen vom Sicherheitsrat in eine neue Resolution umgewandelt wurde.

Diese Quellen stellten klar: Die Verpflichtung des Libanon zur direkten Koordinierung zwischen der Armee dieses Landes und der Armee des Besatzungsregimes kann den Boden für umfassende interne Konflikte und Auseinandersetzungen bereiten, und einflussreiche politische Kreise innerhalb des Libanon haben diesen Plan genutzt, um ihn als politische Realität als Alternative zum Abkommen von Islamabad voranzutreiben.

Die Quellen von Al-Mayadeen erklärten außerdem: Einige libanesische Kreise bemühen sich in Zusammenarbeit mit einer Reihe libanesischer Parteien und ihren Lobbys im Ausland, diese Resolution als neuen politischen Weg zu festigen.