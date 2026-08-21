Generaloberst Abdollahi: Irans Antwort auf die neuen Bedrohungen des Feindes ist vernichtend

Laut der Nachrichtenagentur «Abna» sagte der Chef des Generalstabs der Streitkräfte in einer Botschaft an den kommissarischen Leiter des Verteidigungsministeriums anlässlich des 31. August – dem Tag der Verteidigungsindustrie: «Jegliche Fehlkalkulation und jegliche konventionellen und neuen Bedrohungen durch die Feinde werden mit revolutionären, vernichtenden, bereuenden und zerstörerischen Antworten konfrontiert werden.»
21 August 2026 - 22:18
News ID: 1855195
Source: ABNA
Der Chef des Generalstabs der Streitkräfte Irans erklärte in einer Botschaft an den kommissarischen Leiter des Verteidigungsministeriums: «Jegliche Fehlkalkulation und jegliche konventionellen und neuen Bedrohungen durch die Feinde werden eine revolutionäre, vernichtende, bereuende und zerstörerische Antwort erhalten.»
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