Laut der Nachrichtenagentur ABNA gab CNN bekannt, dass der Zerstörer der US-Marine „Benfold“ im vergangenen Monat aufgrund einer Störung im Energie- und Stromversorgungssystem vier volle Tage ohne funktionierende Toiletten, Küchenservice und Klimaanlage verbrachte.

Der Sender wies darauf hin, dass dieser Vorfall im Südchinesischen Meer stattfand, wo die Temperaturen in dieser Region sehr hoch sind.

Matthew Comer, Sprecher der Siebten Flotte, sagte, dass dieser Vorfall auf dem Zerstörer „Benfold“ stattfand, als das Schiff am 24. Juli routinemäßige Operationen im Indischen und Pazifischen Ozean durchführte.

Comer erklärte, dass neben dem Verlust der automatischen Manövrierfähigkeit auf diesem etwa 10.000 Tonnen schweren Kriegsschiff auch die Küchen-, Sanitär-, Klimaanlagen- und Trinkwasserversorgung beeinträchtigt wurden.

Mehr als 20 Tage nach diesem Vorfall wird die Ursache für den Stromausfall auf diesem Kriegsschiff laut Angaben des Sprechers weiterhin untersucht.

Dieser Vorfall ereignet sich zu einer Zeit, als die US-Marine wachsendem öffentlichen Druck ausgesetzt ist, nachdem Berichte über die Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Besatzung des Flugzeugträgers „Abraham Lincoln“ im Nahen Osten bekannt wurden, die mehr als 200 Tage ununterbrochen auf See verbrachten.