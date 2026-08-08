Sprecher der IRGC: Die Medien sind heute Teil des Kriegsmechanismus

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, erklärte Brigadegeneral Hossein Mohebbi am Samstagmittag bei der Zeremonie zum Gedenken an den Tag des Journalisten in Bandar Abbas, während er den Medienvertretern zum Tag des Journalisten gratulierte: „Heute befinden wir uns im Krieg mit einer der größten Mächte der Welt, und aufgrund des hybriden Charakters dieses Krieges hat er verschiedene Arenen, von denen die Medien eine der wichtigsten sind.“

Er fügte hinzu: „Aufgrund ihres weitreichenden Einflusses auf die öffentliche Meinung gelten die Medien als eine der wichtigsten Arenen des Krieges, und alle erwarten, dass die Medien diesen Krieg in verschiedenen Szenen und Dimensionen darstellen.“

Der Sprecher der IRGC betonte, dass die Rolle der Medien unter den heutigen Bedingungen über die reine Berichterstattung hinausgeht, und stellte klar: „Die Medien sind nicht nur Berichterstatter; sie sind Teil des Kriegsmechanismus. Die Medien sind heute ein Werkzeug und konstruieren neben der Darstellung der Realität auch Narrative, schaffen Wahrnehmungen und konstruieren sogar Realität.“

Der Sprecher der IRGC stellte fest: „Der Medienkrieg ist höher, größer und einflussreicher als der militärische Krieg, denn was den militärischen Waffen Geist und Bedeutung verleiht, ist die Art der Erzählung über diese Waffen und die Sinnstiftung für sie, und diese Aufgabe liegt bei den Medien.“