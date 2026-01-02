Verteidigungsminister: Irans Raketenkapazität kann weder durch Krieg noch durch Verhandlungen zerstört werden

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Aziz Nasirzadeh bei einem Treffen mit der Familie des Märtyrers Salami: „Märtyrer Salami war einer der Begründer der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden und spielte eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Verteidigungskraft des Landes. Diese Macht kann nicht durch Resolutionen oder politischen Druck beseitigt werden.“

Er betonte: „Die Raketenkapazität ist nicht verhandelbar. Sie kann weder durch Bomben noch durch die feige Ermordung von Wissenschaftlern vernichtet werden, da dieses Wissen in den Köpfen der iranischen Jugend verankert ist. Heute ist unsere Stärke weitaus größer als während des 12-Tage-Krieges, und jede Drohung wird mit absoluter Entschlossenheit beantwortet.“