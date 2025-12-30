Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte Brigadegeneral Abed al-Thaur, ein Funktionär der Ansarullah-Bewegung: „Sanaa beobachtet die Entwicklungen im Südjemen genau und lehnt jede Aggression gegen das Land ab.“

Er fügte hinzu: „Was im Südjemen geschieht, ist eine emiratisch-saudische Verschwörung auf Befehl der USA und des zionistischen Regimes. Saudi-Arabien will die Kontrolle über die Provinz Hadramaut erlangen, um Öl über das Arabische Meer zu exportieren, während die VAE die Kontrolle über die Häfen im Südjemen anstreben.“

Es ist anzumerken, dass sich die Kämpfe zwischen den Söldnern der VAE und Saudi-Arabiens in den östlichen und südlichen Regionen des Jemens seit Wochen verschärft haben, was sogar in den USA Besorgnis über die zunehmende Spaltung ausgelöst hat.