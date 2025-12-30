  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Reaktion von Ansarullah auf die Aktivitäten der VAE und Saudi-Arabiens im Südjemen

30 Dezember 2025 - 13:35
News ID: 1767881
Source: ABNA
Reaktion von Ansarullah auf die Aktivitäten der VAE und Saudi-Arabiens im Südjemen

Ein Vertreter der jemenitischen Ansarullah-Bewegung reagierte auf die Entwicklungen im Süden des Landes und die Aktivitäten der VAE und Saudi-Arabiens.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte Brigadegeneral Abed al-Thaur, ein Funktionär der Ansarullah-Bewegung: „Sanaa beobachtet die Entwicklungen im Südjemen genau und lehnt jede Aggression gegen das Land ab.“

Er fügte hinzu: „Was im Südjemen geschieht, ist eine emiratisch-saudische Verschwörung auf Befehl der USA und des zionistischen Regimes. Saudi-Arabien will die Kontrolle über die Provinz Hadramaut erlangen, um Öl über das Arabische Meer zu exportieren, während die VAE die Kontrolle über die Häfen im Südjemen anstreben.“

Es ist anzumerken, dass sich die Kämpfe zwischen den Söldnern der VAE und Saudi-Arabiens in den östlichen und südlichen Regionen des Jemens seit Wochen verschärft haben, was sogar in den USA Besorgnis über die zunehmende Spaltung ausgelöst hat.

Your Comment

You are replying to: .
captcha