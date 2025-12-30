VAE-Söldner: Saudi-Arabiens Angriff auf den Jemen war ein Aggressionsakt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen sagte Hani bin Brik, stellvertretender Vorsitzender des Südlichen Übergangsrates (STC): „Saudi-Arabien hat unter fadenscheinigen Vorwänden offiziell eine Aggression gegen Hadramaut und seinen zivilen Hafen begangen.“

Diese Äußerungen von Bin Brik erfolgten als Reaktion auf den Angriff der saudischen Koalition am Morgen auf den Hafen von Al-Mukalla in der Provinz Hadramaut, wo VAE-treue Truppen stationiert sind.

Rashad al-Alimi, Vorsitzender des von Saudi-Arabien unterstützten Präsidialrates, erklärte kurz zuvor: „Die Rolle der VAE richtet sich gegen das jemenitische Volk und unterstützt Rebellen. Wir kündigen das gemeinsame Verteidigungsabkommen mit den VAE auf. Die emiratischen Truppen müssen den Jemen innerhalb von 24 Stunden verlassen. Ich rufe für 90 Tage den Ausnahmezustand im gesamten Jemen aus.“