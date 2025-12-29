Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonte eine Quelle am saudischen Königshof gegenüber dem israelischen Kanal 12, dass die Anerkennung Somalilands durch dieses Regime den Zorn Riads hervorgerufen habe.

Die Quelle fügte hinzu, dass der Prozess der Normalisierung zwischen Riad und Tel Aviv dadurch erheblich erschwert wurde. Die Anerkennung Somalilands habe den Weg zur Normalisierung in weite Ferne gerückt und die Isolation des Regimes in der Region verstärkt.

Er erklärte: „Netanjahus Wunsch nach einer weiteren Amtszeit verschärft die regionalen Spannungen. Er stiftet Unruhe innerhalb Israels und in der gesamten Region. Die nationale Sicherheit Ägyptens ins Visier zu nehmen und sich gegen alle arabischen und islamischen Staaten zu stellen – einschließlich derer, die Normalisierungsabkommen unterzeichnet haben wie die VAE, Bahrain, Marokko und der Sudan – ist eine offene Drohung. Tel Avivs Politik zielt auf die Stabilität Somalias ab. Netanjahu hat wie üblich internationales Recht gebrochen. Wie würde er sich fühlen, wenn Saudi-Arabien Befreiungsbewegungen in Palästina und im Südlibanon unterstützen würde? Würde er das als Kriegserklärung sehen? Wird er nach diesen Taten immer noch von Normalisierung sprechen? Was für ein Wahnsinn.“