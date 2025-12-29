Enthüllung des Plans des Julani-Regimes zur Schaffung von Chaos in Syrien

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma erklärte eine syrische Sicherheitsquelle, dass das Julani-Regime versucht habe, den Verlauf der gestrigen friedlichen Proteste in der Stadt Jableh umzulenken und Unruhen innerhalb dieser Proteste zu stiften.

Er fügte hinzu: „Das Julani-Regime beabsichtigt, das Image der friedlichen Proteste gegen sich selbst in Syrien vor der öffentlichen Meinung zu schädigen und sie als gewalttätig darzustellen.“

Die Quelle gab an: „Eine Person namens Abu Badr al-Homsi, die eine Position im geheimen Sicherheitsdienst des Julani-Regimes innehat, forderte eine Reihe seiner Untergebenen auf, sich in Zivilkleidung unter die Demonstranten zu mischen und die Julani-Kräfte anzugreifen.“

Er erklärte, dass diese Sabotageakte auf Anweisung von Mazhar al-Wais, dem Justizminister des Julani-Regimes, erfolgten. Al-Homsi befehligt eine bewaffnete Gruppe in den Außenbezirken von Jableh und Homs, und sein Name fiel im Zusammenhang mit den jüngsten Morden in der syrischen Küstenregion.

Gestern berichteten lokale Quellen, dass Julani-Kräfte auf dem Al-Azhari-Platz in der Stadt Latakia auf Demonstranten schossen. Zudem wurden mehrere Bürger verletzt, als Julani-Kräfte Demonstranten in Wadi al-Dhahab und Al-Zahra in der Stadt Homs angriffen. Neben Schusswaffen setzten sie auch Stichwaffen ein. Es gibt Berichte über Dutzende Verletzte in Latakia.