Libanesischer Analyst: Irans Militär- und Raketenmacht hat zugenommen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah betonte der libanesische Analyst Mohammad Hazimeh, dass die jüngsten Entwicklungen deutlich gezeigt haben, dass die Islamische Republik Iran zu einer einflussreichen strategischen Macht in der Region und der Welt geworden ist. Jüngste Kämpfe, die darauf abzielten, den Iran zu unterwerfen oder zu schwächen, seien gescheitert.

Er fügte hinzu: „Das zionistische Regime gilt heute als schwaches Regime, das angesichts der wachsenden Macht Irans um seine Existenz und Sicherheit kämpft. Die Islamische Republik Iran hat ihre Raketen- und Militärmacht wiederaufgebaut. Die Militärindustrie und die ballistischen Raketen des Landes wurden modernisiert, insbesondere Raketen, die in unterirdische Bunker eindringen können.“

Hazimeh stellte klar: „Iran kann seine Raketen von verschiedenen Positionen aus abfeuern, was das zionistische Regime gefährdet. Irans internationale Stellung und Verteidigungsstrategie wurden gestärkt, und der jüngste Krieg gegen das Land hat das Ausmaß seiner geopolitischen Macht und seines Einflusses auf die regionale Sicherheit gezeigt. Jeder künftige Konflikt mit dem Iran wird für die Angreifer teuer werden.“