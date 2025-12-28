Gesundheitsbehörde in Gaza: Das zionistische Regime hat einen gezielten Krieg gegen Kinder entfesselt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Agentur Shehab berichtet, erklärte Munir al-Barsh: „Seit den ersten Stunden der Aggression hat das zionistische Regime einen gezielten Krieg gegen das palästinensische Kind entfesselt und zielt auf dessen Leben, Gesundheit und natürliche Entwicklung ab. Dies wird als Teil eines organisierten Plans zur Auslöschung von Generationen und zur Bedrohung der demografischen Zukunft des palästinensischen Volkes gewertet.“

Er fügte hinzu: „Nach Statistiken des Gesundheitsministeriums in Gaza hat das Besatzungsregime seit Beginn des Krieges mehr als 20.000 Kinder direkt getötet und 44.000 weitere Kinder schwer verletzt.“

Al-Barsh betonte: „Israel hat eine großangelegte Zielsetzung vorgenommen, die über den Rahmen militärischer Operationen hinausgeht und einer Politik des systematischen Völkermords an palästinensischen Kindern gleicht.“

Der Gesundheitsbeamte in Gaza stellte klar: „Die Besatzer haben sich nicht nur auf die Tötung von Kindern durch Bombardierungen beschränkt. Seit den ersten Tagen verhindern sie die Einfuhr von speziellen Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder und schwangere Frauen, darunter Milch, Clovid, Folsäure, Eisen und andere essenzielle Elemente für die gesunde Entwicklung von Föten und Kindern.“

Er betonte: „Dieses Verbot ist vorsätzlich und zielgerichtet. Es soll eine Generation mit Entwicklungsstörungen, geistiger Behinderung, Kleinwuchs und schwerwiegenden Gesundheitsproblemen schaffen, deren Folgen erst Jahre später voll sichtbar werden könnten.“

Der Generaldirektor fuhr fort: „Es wurden gefährliche Beweise objektiv dokumentiert; seit Kriegsbeginn wurden 156 Föten mit angeborenen Fehlbildungen geboren, von denen die meisten aufgrund der Schwere der Anomalien kurz nach der Geburt starben. Dazu gehören Babys, die ohne Nase oder mit unvollständigen Gliedmaßen geboren wurden.“

Abschließend bemerkte Al-Barsh: „Diese Indikatoren zeigen zweifelsfrei, dass das israelische Besatzungsregime die Gebärmütter ebenso angreift wie die lebenden Kinder.“