Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der Sender Channel 12 des zionistischen Fernsehens, dass das Ziel dieses Regimes bei der Anerkennung von Somaliland und dessen Abspaltung von Somalia die Zwangsdeportation der Bewohner des Gazastreifens in diese Region sei.

Dieser Schritt Tel Avivs stieß auf eine breite Welle regionalen und internationalen Widerstands.

Gideon Sa'ar, der Außenminister des zionistischen Regimes, gab am Freitag bekannt, dass das Regime und Somaliland ein Abkommen zur Aufnahme vollständiger diplomatischer Beziehungen unterzeichnet haben, das die Ernennung von Botschaftern und die Eröffnung von Botschaften umfasst.

Benjamin Netanjahu, der Ministerpräsident des zionistischen Regimes, lud in einer Videokonferenz mit Abdirahman Mohamed Abdullahi, dem Anführer der Separatisten in Somaliland, diesen zu einem Besuch in die besetzten Gebiete ein.

Die Separatisten von Somaliland erklärten 1991 ihre Unabhängigkeit von Somalia, wurden jedoch bisher von keinem Mitgliedstaat der Vereinten Nationen offiziell anerkannt. Die Separatisten kontrollieren den nördlichen Teil Somalias.