Revolutionsführer: Iran hat die Flagge des Widerstands gegen das Weltherrschaftssystem gehisst

In seiner Botschaft an das Jahrestreffen verwies Ayatollah Khamenei auf das Scheitern der massiven Aggression der US-Armee und ihres schändlichen Anhängsel in der Region aufgrund der Initiative und des Opfermutes der Jugend des islamischen Irans. Er betonte: „Die Hauptursache für die Bestürzung der korrupten Unterdrücker ist nicht die Atomdebatte, sondern das Hissen der Flagge gegen die ungerechte Ordnung und das Diktat des Weltherrschaftssystems sowie die Hinwendung des islamischen Irans zu einem gerechten nationalen und internationalen islamischen System.“

Der Text der Botschaft lautet:

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen

Liebe junge Menschen! In diesem Jahr hat Ihr Land dank Glauben, Einheit und Selbstvertrauen weltweit an neuem Ansehen und Gewicht gewonnen. Die massive Aggression der US-Armee und ihres schändlichen Anhängsels in dieser Region wurde durch die Initiative, den Mut und die Opferbereitschaft der Jugend des islamischen Irans besiegt. Es wurde bewiesen, dass das iranische Volk unter Nutzung seiner Fähigkeiten im Schatten von Glauben und rechtschaffenem Handeln den korrupten und grausamen Hochmütigen (Arroganten) die Stirn bieten und den Ruf nach islamischen Werten lauter als je zuvor in die Welt tragen kann.

Der tiefe Schmerz über das Martyrium einiger unserer Wissenschaftler, Kommandeure und einer Gruppe unserer lieben Mitmenschen konnte und wird die entschlossene iranische Jugend nicht aufhalten. Die Familien dieser Märtyrer gehören selbst zu den Vorreitern dieser Bewegung.

Es geht nicht um die Atomdebatte oder ähnliches. Es geht um den Widerstand gegen die ungerechte Ordnung und den Zwang des Weltherrschaftssystems in der heutigen Welt sowie um die Hinwendung zu einem gerechten nationalen und internationalen islamischen System. Dies ist der große Anspruch, dessen Flagge der islamische Iran gehisst hat und der die korrupten Unterdrücker in Unruhe versetzt hat.

Ihr Studenten, besonders im Ausland, tragt einen Teil dieser großen Aufgabe auf euren Schultern. Vertraut eure Herzen Gott an, erkennt eure Fähigkeiten und führt die Vereinigungen in diese Richtung.

Gott ist mit euch, und der vollständige Sieg erwartet euch, so Gott will.

Sayyid Ali Khamenei