Countdown für den Beginn der Mission von drei iranischen Satelliten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Ministerium für Informations- und Kommunikationstechnologie werden die drei einheimischen Satelliten „Paya“, „Zafar 2“ und das zweite Modell von „Kowsar“ morgen (Sonntag, den 28. Dezember) mit einer Sojus-Trägerrakete vom russischen Weltraumbahnhof Wostotschny ins All geschossen. Diese Mission erfolgt im Rahmen des Programms zur Entwicklung von Weltraumanwendungen des Kommunikationsministeriums mit dem Ziel, die Fernerkundungsdienste zu stärken und datengesteuerte Anwendungen auszubauen.

In diesem Zusammenhang wird die Live-Übertragung dieser Weltraummission unter Beteiligung des Kommunikationsministers im Zentrum für die intellektuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter Mitwirkung von akademischen Eliten, Studenten und Vertretern wissenschaftlicher Fachzentren stattfinden. Diese Veranstaltung konzentriert sich auf die Erläuterung der Errungenschaften der nationalen Weltraumindustrie und soll Hoffnung und Motivation unter der jungen Generation Irans stärken.

Dieser Start in einen erdnahen Orbit in etwa 500 Kilometern Höhe gilt als eines der wichtigsten Weltraumereignisse des Landes in diesem Jahr und ermöglicht die gleichzeitige Nutzung mehrerer einheimischer Satelliten in verschiedenen Dienstleistungs-, Infrastruktur- und Managementbereichen.

Paya: Fernerkundungssatellit mit hoher Bildauflösung Laut der iranischen Weltraumorganisation wurde der Satellit „Paya“, auch bekannt unter dem Namen „Tolou 3“, in Zusammenarbeit mit der iranischen Elektronikindustrie entworfen und gebaut. Er gehört zur Kategorie der Fernerkundungssatelliten und ist mit einem Gewicht von etwa 150 kg einer der fortschrittlichsten im Inland hergestellten Bildgebungssatelliten. Er besitzt eine Bildauflösung von ca. 5 Metern im panchromatischen Modus und 10 Metern im Farbmodus und ist für Anwendungen wie Wasserressourcenmanagement, Landwirtschaft, Umweltüberwachung, Kartierung und Beobachtung von Naturgefahren konzipiert.

Zafar 2: Neue Generation von Universitätssatelliten mit erweiterten Missionen Der Satellit „Zafar 2“ ist die weiterentwickelte Version des Zafar-Satelliten, der in Zusammenarbeit mit der Iran University of Science and Technology gebaut wurde und in der Gewichtsklasse von 100 bis 135 kg liegt. Durch verbesserte Subsysteme und Nutzlasten verfolgt er Missionen in der Fernerkundung und Datenerfassung für das Ressourcenmonitoring und Landmanagement.

Optimierter Kowsar: Fokus auf Agrardaten und Internet der Dinge (IoT) Das zweite Modell des Satelliten „Kowsar“ wurde als Fortsetzung der vorherigen Generationen dieser Satellitenfamilie entwickelt, um operative Daten zu sammeln, landwirtschaftliche Flächen zu überwachen und IoT-Anwendungen zu unterstützen. Dieser Satellit spielt eine ergänzende Rolle in der datengesteuerten Satellitenkonstellation des Landes.