Irans neue Pläne für die Entwicklung von Fernerkundungs- und Kommunikationssatelliten

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, gratulierte Vahid Yazdanian, Leiter des iranischen Weltraumforschungsinstituts, in einer heute Abend ausgestrahlten Fernsehsendung zu den jüngsten Errungenschaften der Weltraumindustrie des Landes und sagte: „Irans Weltraumindustrie hat sich insbesondere in den letzten anderthalb Jahren und unter der vierzehnten Regierung beschleunigt entwickelt, und morgen werden drei einheimische Fernerkundungssatelliten erfolgreich gestartet.“

Er fügte hinzu: „Diese Fernerkundungssatelliten sind für die Übertragung von Bilddaten mit einer Auflösung von etwa 15 Metern bis weniger als 5 Metern verantwortlich. Diese Daten können in einem breiten Spektrum von Aktivitäten eingesetzt werden, darunter Landwirtschaft, Wasserressourcenmanagement, Umweltüberwachung und andere Anwendungsbereiche, und werden die Flotte der einheimischen Satelliten des Landes ergänzen.“

In Bezug auf den Unterschied dieser Satelliten zu früheren Modellen erklärte der Leiter des iranischen Weltraumforschungsinstituts: „Diese Satelliten werden in einem LEO-Orbit in einer Entfernung von etwa 500 Kilometern von der Erdoberfläche platziert. Jeder Satellit besteht aus zahlreichen Subsystemen, die alle auf der Grundlage interner Kapazitäten entworfen, gebaut und entwickelt wurden. Einer der wichtigsten Fortschritte bei diesen Satelliten ist die Verbesserung der Bildauflösung; während in der Vergangenheit Satelliten mit einer Auflösung von 20 Metern gebaut wurden, liegt der Fokus nun auf Wunsch des Ministeriums für Informations- und Kommunikationstechnologie und durch den serviceorientierten Ansatz der Starts auf der Erhöhung der Bildgenauigkeit.“

Yazdanian fuhr fort: „Heute haben wir Auflösungen erreicht, die schrittweise für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen im Land nutzbar sind. Die Lebensdauer dieser Satelliten beträgt zwischen zwei und fünf Jahren, was internationalen Standards entspricht, und wir hoffen, dass sich ihre Betriebsdauer nach dem Start verlängert.“

In Bezug auf die künftigen Pläne des Forschungsinstituts sagte er: „Der serviceorientierte Ansatz für Satelliten steht fest auf der Tagesordnung. Diese drei Fernerkundungssatelliten wurden mit Investitionen des Privatsektors gebaut, und unser Ziel ist es, die Wertschöpfungskette der Weltraumwirtschaft auf Anweisung des Präsidenten und des Kommunikationsministers zu stärken und die Rolle des Privatsektors zu erhöhen.“

Der Leiter des iranischen Weltraumforschungsinstituts verwies auch auf die Pläne des Landes im Bereich der Kommunikationssatelliten und sagte: „Im Anschluss an den erfolgreichen Start des Kommunikationssatelliten Nahid in diesem Sommer als erstem Kommunikationssatelliten des Landes steht auch der Entwurf und Bau des Kommunikationssatelliten ‚Nahid 3‘ auf der Tagesordnung, und in diesem Bereich werden detaillierte Programme verfolgt.“