Hezbollah: Die libanesische Regierung muss aufhören, dem Feind kostenlose Zugeständnisse zu machen

Laut ABNA (unter Berufung auf Al-Ahed) sprach Ali Fayyad bei einer Gedenkfeier für Märtyrer im Südlibanon über die anhaltenden Aggressionen des zionistischen Feindes, die kürzlich zum Tod eines libanesischen Soldaten führten. Er sagte: „Heute ist das reine Blut der Helden der libanesischen Armee und des tapferen Widerstands miteinander verwoben.“

Fayyad betonte, dass das zionistische Regime weiterhin libanesisches Territorium besetze und versuche, dem Libanon Kapitulationsbedingungen aufzuzwingen. Er fügte hinzu: „Das zionistische Regime wird für immer unser Feind sein.“ Er kritisierte die libanesischen Behörden für ihre Passivität und forderte sie auf, an nationalen Grundsätzen festzuhalten, anstatt kostenlose Zugeständnisse zu machen, die die Verhandlungsposition des Libanon schwächen.