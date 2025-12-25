Revolutionsführer: Ayatollah Milani ist einer der Pfeiler der islamischen Bewegung

Laut dem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA dankte Ayatollah Khamenei für die Organisation des Kongresses und beschrieb den verstorbenen Ayatollah Milani als eine vielseitige Persönlichkeit in „spiritueller“, „moralischer“, „wissenschaftlicher“ sowie „sozialer und politischer“ Hinsicht. Er betonte: „Ayatollah Milani war wahrlich der Wiederbeleber des theologischen Seminars von Maschhad, und dieses Seminar steht tief in seiner Schuld.“

Der Revolutionsführer bezeichnete Ayatollah Milani als eine herausragende Persönlichkeit mit Würde und Bescheidenheit, die loyal gegenüber Freunden war und über eine poetische Seele verfügte. Er fügte hinzu: „Wissenschaftlich gesehen war er ein großer Gelehrter, der von Meistern wie dem verstorbenen Na'ini lernte und begabte Studenten ausbildete.“

Ayatollah Khamenei wies auf Milanis Rolle im politischen Kampf hin: „Zu Beginn der Bewegungen in den 1960er Jahren war Herr Milani wahrhaftig einer der Pfeiler der islamischen Bewegung. Seine Reise nach Teheran nach der Verhaftung von Imam Khomeini ist ein Beispiel für sein einflussreiches politisches Engagement.“