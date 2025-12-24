In einer Erklärung aus dem Büro des Premierministers heißt es, dass das zionistische Regime beabsichtigt, Spannungen und Konflikte in das östliche Mittelmeer zu verlagern. Zypern, Griechenland und das israelische Regime streben nach militärischer Segmentierung statt nach Frieden, was eine ernste Bedrohung darstellt. Es wurde kritisiert, dass Südzypern einerseits vorgibt, das Zypern-Problem lösen zu wollen, aber andererseits Militärbündnisse gegen die Türkei eingeht, was als Heuchelei bezeichnet wurde.

Benjamin Netanjahu traf sich kürzlich mit dem griechischen Premierminister und dem zyprischen Präsidenten in Jerusalem, um die Sicherheitszusammenarbeit zu stärken. Netanjahu behauptete, man werde Frieden durch Stärke erreichen, was laut Medienberichten gegen die Türkei gerichtet war. Hebräische Medien berichten, dass Israel, Griechenland und Zypern die Bildung einer gemeinsamen Eingreiftruppe mit 2.500 Soldaten planen, die auf griechischen Inseln und in den besetzten Gebieten stationiert werden soll, um der Türkei entgegenzutreten.