Belgien schließt sich der Völkermordklage gegen Israel in Den Haag an

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, hat sich Belgien im Rahmen der rechtlichen Verfolgung des Gaza-Krieges formell dem Fall angeschlossen, den Südafrika gegen das zionistische Regime vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Vorwurfs des Völkermords eingereicht hat.

Der IGH erklärte in einer Stellungnahme, dass Belgien durch die Einreichung einer „Interventionserklärung“ beigetreten ist. Zuvor hatten sich bereits Länder wie Brasilien, Kolumbien, Irland, Mexiko, Spanien und die Türkei diesem Verfahren in Den Haag angeschlossen. Südafrika reichte die Klage im Dezember 2023 mit dem Argument ein, dass der Krieg des israelischen Regimes gegen den Gazastreifen gegen die UN-Völkermordkonvention von 1948 verstoße.

Obwohl ein endgültiges Urteil Jahre dauern kann, erließ der IGH im Januar 2024 einstweilige Anordnungen, wonach das zionistische Regime Maßnahmen zur Verhinderung von Völkermord ergreifen und den ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe ermöglichen muss. Diese Anordnungen sind rechtlich bindend, jedoch verfügt der Gerichtshof über keinen direkten Durchsetzungsmechanismus.