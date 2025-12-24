Al Jazeera analysiert: Mögliche Gründe für den Absturz des Flugzeugs der libyschen Militärführung

Laut ABNA berichtet Al Jazeera, dass die türkischen Ermittlungen zum Absturz des Flugzeugs von Mohammed al-Haddad, dem Chef des Generalstabs der libyschen Armee, fortgesetzt werden. Analysten halten ein technisches Versagen für das wahrscheinlichste Szenario.

Cahit Tuz, ehemaliger Berater des türkischen Premierministers, erklärte, dass das Flugzeug 35 Minuten nach dem Start eine Notlandung beantragte, bevor der Kontakt abriss und es im Bezirk Haymana abstürzte. Alle nahen Flughäfen waren bereit, aber eine Landung war nicht mehr möglich. Ein Ausfall der elektronischen Systeme wird vermutet.

Elnur Şefik, ehemaliger Berater des türkischen Präsidenten, sagte, der Pilot habe einen Defekt gemeldet, bevor die Maschine vom Radar verschwand. Nach dem Aufprall gab es eine große Explosion, vermutlich durch Treibstoffbrand.

Türkische Rettungskräfte fanden das Wrack nahe Ankara. Eine Regierungsquelle teilte Al Jazeera mit, dass alle Insassen ums Leben kamen. Der libysche Premierminister bestätigte den Tod von Generalleutnant Al-Futuri Gribil und Brigadegeneral Mohammed al-Qatiwi. Al-Haddad war in der Türkei, um über das Seerechtsabkommen zu verhandeln.