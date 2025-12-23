Verschärfung der Krise in der israelischen Armee; Zionisten gehen auf die Straße

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA blockierten als Haredim bekannte Zionisten (radikale Juden) bei einer Demonstration gegen den obligatorischen Militärdienst in der israelischen Armee die Autobahn Nummer 4 im Bezirk Bnei Brak im Zentrum der besetzten Gebiete.

Hebräische Medien berichteten, dass diese Demonstration den Verkehr in Richtung der Stadt Petach Tikwa massiv beeinträchtigte.

Die Polizei des zionistischen Regimes stufte die Demonstration als illegal ein und bezog in dem besagten Gebiet Stellung.

Es ist anzumerken, dass der Personalmangel in der Armee des zionistischen Regimes den Fokus auf die Wehrpflicht für Haredim gelenkt hat, was zu einer Verschärfung der Proteste innerhalb dieser Gruppe führte.