Tel Avivs Angst vor möglichen jemenitischen Operationen gegen die besetzten Gebiete

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA haben die erfolgreichen Operationen der jemenitischen Ansarullah-Kräfte gegen die besetzten Gebiete dazu geführt, dass das zionistische Regime weiterhin in Angst und Schrecken vor diesen Kräften lebt. Die Armee des israelischen Regimes erklärte, dass die Gefahr anti-israelischer Operationen durch Jemeniten bestehe.

Die Armee des Regimes fügte hinzu, dass die Ansarullah-Kräfte militärisch ausgebildet werden und nicht notwendigerweise vom Jemen aus gegen die Zionisten vorgehen, sondern dass diese Angriffe von Jemeniten durchgeführt werden könnten, die in anderen Ländern wie dem Libanon, Jordanien, dem Irak und Syrien ansässig sind, da zehntausende Jemeniten im gesamten Nahen Osten präsent sind.

Unter Wiederholung ihrer Behauptungen gegen den Iran und dem Versuch der Iran-Feindlichkeit behauptete Tel Aviv, dass Teheran diese Kräfte bitten könnte, Angriffe gegen die israelische Heimatfront mit ballistischen Raketen, Drohnen oder sogar Bodenangriffen durchzuführen. Sollten die Angriffe gegen den Gazastreifen wieder aufgenommen werden, würden die Ansarullah-Kräfte ihre Operationen gegen die besetzten Gebiete erneut starten.