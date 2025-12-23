Satellitenbilder enthüllen israelische Verbrechen während des Waffenstillstands in Gaza

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA zeigen Satellitenbilder der Firma Planet Labs aus der vergangenen Woche, dass hunderte Gebäude im Stadtteil Shujaiyya im Osten von Gaza-Stadt zerstört wurden. Das zionistische Regime setzte Pioniergerät ein, um diese Gebäude vollständig abzureißen.

Diesem Bericht zufolge umfassen die Abrissarbeiten weite Gebiete östlich der sogenannten „gelben Linie“. Ein Vergleich zwischen alten und neuen Bildern nach dem Waffenstillstand im Gazastreifen zeigt, dass einige Gebäude, die während des Gaza-Krieges nur teilweise beschädigt worden waren, nun dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Es wird zudem berichtet, dass die israelische Armee seit Beginn des Waffenstillstands 13 neue Militärstützpunkte entlang der gelben Linie errichtet hat, insbesondere im Norden des Gazastreifens und östlich von Khan Yunis. Damit verfügen die Zionisten nun über 48 Militärstützpunkte und sind weiter in den Gazastreifen vorgerückt.