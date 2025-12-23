Netanjahu versucht, eine „Koalition“ gegen die Türkei zu bilden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen hielt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gestern in den besetzten Gebieten (Jerusalem) ein Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten und dem zyperischen Präsidenten ab.

In der nach dem Treffen veröffentlichten Erklärung wurde die Vereinbarung über die Stärkung der Sicherheits- und technischen Zusammenarbeit betont.

Netanjahu behauptete bei diesem Treffen, dass sie in Zusammenarbeit mit den genannten Parteien und unter Einsatz von Gewalt Frieden und Stabilität erreichen würden.

Er fügte hinzu: „Ich sage denen, die die Illusion einer Wiedergeburt ihrer Imperien haben, dass dies niemals passieren wird.“ Hebräische Medien berichteten, dass Netanjahu sich auf die Türkei bezog.

Ohne die Kriegstreiberei Tel Avivs in der Region zu erwähnen, behauptete Netanjahu, das israelische Regime suche keinen Konflikt mit irgendeiner Seite, sondern wolle im Gegenteil Frieden und Stabilität erreichen. Er sprach von der Unterstützung der Wasserstraßen und der Zusammenarbeit mit Griechenland und Zypern in anderen gemeinsamen Fragen und sagte, er hoffe, dass diese „Koalition“ nicht auf die Probe gestellt werde.

Hebräische Medien berichteten, dass dieses Treffen als Signal an regionale Akteure, insbesondere die Türkei, zu verstehen sei.

Die Zeitung Jediot Acharonot berichtete außerdem, dass Tel Aviv, Griechenland und Zypern die Bildung einer schnellen Eingreiftruppe als gemeinsame Militäreinheit im östlichen Mittelmeer planen, an der Land-, Luft- und Seestreitkräfte beteiligt sein sollen. 2.500 Soldaten werden an diesem Programm teilnehmen und auf den griechischen Inseln, in Zypern und in den besetzten Gebieten stationiert werden. Dieser Schritt zielt darauf ab, der Türkei entgegenzuwirken.