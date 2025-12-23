Der Sicherheitsrat hält heute eine Sitzung zum iranischen Atomabkommen ab

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die ägyptische Zeitung „Bawaba Al-Ahram“ wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am heutigen Dienstag eine Sitzung abhalten, um den Bericht des UN-Generalsekretärs über den Stand der Umsetzung der Resolution im Zusammenhang mit dem iranischen Atomabkommen (JCPOA) zu prüfen.

Diesem Bericht zufolge findet das Treffen auf Ersuchen Dänemarks, Frankreichs, Griechenlands, Südkoreas, Sloweniens, Großbritanniens und der USA statt.

Sitzungsreihe des Sicherheitsrates zu wichtigen internationalen Dossiers

Der UN-Sicherheitsrat hält von Montagnacht Teheraner Zeit (22. bis 26. Dezember) eine Reihe von Treffen und Briefings ab, um eine Reihe wichtiger internationaler Themen zu prüfen.

Auf der Tagesordnung dieser Treffen stehen die Entwicklungen in Myanmar, die Krise im Sudan, das iranische Atomabkommen sowie die jüngsten Sicherheitsentwicklungen auf regionaler und internationaler Ebene.

Derzeit findet zudem eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Thema der Stadt al-Fashir im Sudan statt.

Vertreter Russlands Der russische Vertreter im Sicherheitsrat sagte: „Jeder Versuch, parallele Machtstrukturen im Sudan zu schaffen, ist inakzeptabel. Die Lösung der Sudan-Krise muss durch einen umfassenden Dialog zwischen den sudanesischen Gruppen und ohne Diktate von außen erfolgen.“

Vertreter der USA Der US-Vertreter im Sicherheitsrat sagte: „Wir verurteilen die Verbrechen der sudanesischen Streitkräfte und der Rapid Support Forces und fordern alle sudanesischen Parteien auf, Angriffe auf Zivilisten zu unterlassen.“