  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Anhaltende Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza: 20 Märtyrer durch Einsturz von Häusern

22 Dezember 2025 - 14:22
News ID: 1764743
Source: ABNA
Anhaltende Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza: 20 Märtyrer durch Einsturz von Häusern

Angesichts der anhaltenden Luftangriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen gab der Zivilschutz von Gaza bekannt, dass etwa 20 Palästinenser infolge des Einsturzes zerstörter und unbewohnbarer Häuser ums Leben kamen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Agentur Shehab haben israelische Militärhubschrauber erneut Angriffe auf Gebiete nördlich von Rafah gestartet. Auch im Osten der Lager Al-Bureij und Al-Maghazi wurden Schüsse gemeldet.

Die israelische Armee führt zudem großflächige Abrissarbeiten im Osten des Viertels Zeitun durch. Kampfjets griffen mehrfach Ziele in Rafah und östlich von Khan Yunis an.

Der Zivilschutz erklärte in einer Stellungnahme, dass seit Beginn des Monats 20 Menschen durch den Einsturz von 22 Häusern starben. Bewohner baufälliger Gebäude wurden zur Evakuierung aufgerufen, obwohl schlechtes Wetter und durch Stürme zerstörte Zelte vielen Familien kaum eine Alternative lassen.

Your Comment

You are replying to: .
captcha