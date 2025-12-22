Anhaltende Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza: 20 Märtyrer durch Einsturz von Häusern

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Agentur Shehab haben israelische Militärhubschrauber erneut Angriffe auf Gebiete nördlich von Rafah gestartet. Auch im Osten der Lager Al-Bureij und Al-Maghazi wurden Schüsse gemeldet.

Die israelische Armee führt zudem großflächige Abrissarbeiten im Osten des Viertels Zeitun durch. Kampfjets griffen mehrfach Ziele in Rafah und östlich von Khan Yunis an.

Der Zivilschutz erklärte in einer Stellungnahme, dass seit Beginn des Monats 20 Menschen durch den Einsturz von 22 Häusern starben. Bewohner baufälliger Gebäude wurden zur Evakuierung aufgerufen, obwohl schlechtes Wetter und durch Stürme zerstörte Zelte vielen Familien kaum eine Alternative lassen.