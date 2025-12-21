UN-Sonderberichterstatterin: Kairo unterstützt den Völkermord an Palästinensern

Laut ABNA (unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Quds) kritisierte die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese das Gasabkommen scharf und sagte, es zeige eine erstaunliche Unterstützung Kairos für Tel Aviv beim Völkermord an den Palästinensern.

Albanese fügte hinzu: „Ägypten kann sagen, was es will, aber der Kauf von Gas im Wert von 35 Milliarden Dollar vom zionistischen Regime ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht.“ Auf ihrem X-Konto forderte sie die Staaten auf, wirtschaftliche Interessen nicht über menschliche Werte zu stellen. Zuvor hatte sie gefordert, hochrangige EU-Beamte wegen Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen in Gaza anzuklagen. Das Gasabkommen ist der größte Vertrag in der Geschichte des Regimes.