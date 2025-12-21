  1. Home
UN-Sonderberichterstatterin: Kairo unterstützt den Völkermord an Palästinensern

21 Dezember 2025 - 10:23
Source: ABNA
UN-Sonderberichterstatterin: Kairo unterstützt den Völkermord an Palästinensern

Francesca Albanese bezeichnete die Ratifizierung des Gasabkommens zwischen Kairo und dem zionistischen Regime als Unterstützung Ägyptens für den Völkermord in Gaza.

Laut ABNA (unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Quds) kritisierte die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese das Gasabkommen scharf und sagte, es zeige eine erstaunliche Unterstützung Kairos für Tel Aviv beim Völkermord an den Palästinensern.

Albanese fügte hinzu: „Ägypten kann sagen, was es will, aber der Kauf von Gas im Wert von 35 Milliarden Dollar vom zionistischen Regime ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht.“ Auf ihrem X-Konto forderte sie die Staaten auf, wirtschaftliche Interessen nicht über menschliche Werte zu stellen. Zuvor hatte sie gefordert, hochrangige EU-Beamte wegen Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen in Gaza anzuklagen. Das Gasabkommen ist der größte Vertrag in der Geschichte des Regimes.

