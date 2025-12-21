Kriegerische Äußerungen eines zionistischen Ministers gegen Gaza und den Libanon

Laut der Nachrichtenagentur ABNA behauptete Bezalel Smotrich, der Finanzminister des zionistischen Regimes, mit kriegerischen Worten, dass das Regime gezwungen sein werde, vor den Wahlen in den besetzten Gebieten neue Angriffe gegen Gaza und den Libanon durchzuführen.

Er fügte hinzu, dass der derzeitige Waffenstillstand wahrscheinlich nicht lange Bestand haben werde. Dies geschieht, während das zionistische Regime seit der sogenannten Umsetzung des Waffenstillstands im Gazastreifen und im Libanon keine seiner Verpflichtungen eingehalten und seine Angriffe auf diese Gebiete nicht eingestellt hat. Smotrich sagte, dass es noch keinen genauen Zeitplan oder Szenarien für diese Angriffe gebe, die aktuelle Lage jedoch instabil sei.