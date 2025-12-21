Irakischer Abgeordneter: Haschd al-Schaabi ist der Garant für die Sicherheit des Landes gegen terroristische Bedrohungen

Laut dem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma betonte der Abgeordnete Mukhtar al-Turkmani, dass die Haschd al-Schaabi-Kräfte als Garant für die Sicherheit des Iraks gegen terroristische Bedrohungen fungieren. Er fügte hinzu: „Diese Kräfte haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie eine nationale Kraft sind, die Opfer für den Schutz des Landes bringt.“

Al-Turkmani erklärte, dass die Unterstützung dieser Einheiten eine nationale Pflicht sei, da sie heute eine tragende Säule des irakischen Sicherheitssystems darstellen.