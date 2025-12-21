Botschaft des guten Willens des pakistanischen Präsidenten an den Obersten Führer Irans

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte das pakistanische Präsidialamt in Islamabad, dass Asif Ali Zardari beim Überflug des iranischen Luftraums auf dem Weg von Islamabad nach Bagdad eine Botschaft des guten Willens an die hochrangigen iranischen Staatsvertreter übermittelt habe. Die Botschaft war an Ayatollah Seyyed Ali Khamenei und Präsident Dr. Masoud Pezeshkian gerichtet. Zardari betonte dabei den gegenseitigen Respekt und die Förderung der regionalen Beziehungen.