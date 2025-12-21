Telefonat zwischen Araghchi und dem venezolanischen Außenminister

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sprach Seyed Abbas Araghchi mit Yván Gil Pinto über die bilateralen Beziehungen und die Entwicklungen in der Karibik. Er verwies auf die exzellenten Beziehungen zwischen beiden Ländern und betonte den Willen der Staatsführungen, die Zusammenarbeit auszubauen.

Araghchi verurteilte die US-Maßnahmen gegen die Sicherheit der Schifffahrt in der Karibik als Verstoß gegen das Völkerrecht. Der venezolanische Außenminister dankte dem Iran für die Solidarität gegen die illegalen US-Sanktionen und bekräftigte die Entschlossenheit Venezuelas, seine Souveränität zu verteidigen.