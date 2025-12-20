Telefonat zwischen dem britischen Außenminister und Araghchi

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA sprachen Seyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, und Yvette Cooper, britische Außenministerin, am Freitag miteinander am Telefon.

In diesem Telefonat tauschten sie sich über Themen der bilateralen Beziehungen aus, darunter konsularische Angelegenheiten. Sie betonten die Notwendigkeit, die Konsultationen auf verschiedenen Ebenen fortzusetzen, um das gegenseitige Verständnis zu stärken und die Anliegen beider Seiten zu verfolgen.

Unser Außenminister kritisierte den unverantwortlichen Ansatz der drei europäischen Länder in Bezug auf die iranische Atomfrage und betonte, dass der Iran Verhandlungen, die auf dem Respekt der gesetzlichen Rechte und legitimen Interessen des iranischen Volkes basieren, niemals abgelehnt hat, Verhandlungen im Sinne einseitiger Diktate jedoch zurückweist.

Die britische Außenministerin bekräftigte die Position ihres Landes zur Notwendigkeit der Diplomatie im Zusammenhang mit der iranischen Atomfrage.