IS in Syrien: „Wir kommen bald zurück!“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Akhbar erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass heute Morgen in Idlib und Umgebung IS-Schriften aufgetaucht sind, die die Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten ankündigen. Die Stadt Idlib befindet sich in einem Zustand der Angst, da das Jolani-Regime seit der Machtübernahme keine Sicherheit gewährleisten konnte; stattdessen haben die bewaffneten Konflikte zwischen seinen eigenen Anhängern zugenommen. In einer der Botschaften hieß es: „Der IS kehrt bald zurück.“