IS in Syrien: „Wir kommen bald zurück!“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Akhbar erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass heute Morgen in Idlib und Umgebung IS-Schriften aufgetaucht sind, die die Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten ankündigen. Die Stadt Idlib befindet sich in einem Zustand der Angst, da das Jolani-Regime seit der Machtübernahme keine Sicherheit gewährleisten konnte; stattdessen haben die bewaffneten Konflikte zwischen seinen eigenen Anhängern zugenommen. In einer der Botschaften hieß es: „Der IS kehrt bald zurück.“
17 Dezember 2025 - 13:15
News ID: 1762875
Source: ABNA
Die Verbreitung von IS-Botschaften in den Vierteln von Idlib deutet darauf hin, dass diese Terrororganisation nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien und der Machtübernahme durch das Jolani-Regime wiederaufersteht.
