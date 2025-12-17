  1. Home
Einer der gefährlichsten IS-Anführer in die Falle der irakischen Kräfte geraten

17 Dezember 2025 - 13:14
News ID: 1762873
Source: ABNA
Den irakischen Sicherheitskräften ist es gelungen, nach einer umfassenden Identifizierungs- und Fahndungsoperation einen der gefährlichsten IS-Anführer festzunehmen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma erfolgte die Festnahme nach einer zehnmonatigen Überwachung der Bewegungen dieses IS-Anführers. Der Bericht besagt, dass der Verdächtige nach seiner Rückkehr aus einem der Nachbarländer des Irak von den Sicherheitskräften observiert und festgenommen wurde.

Der als Abu Alia bekannte Anführer gilt als eines der gefährlichsten Mitglieder der Terrororganisation. Seine Aktivitäten begannen bereits 2004 in Bagdad, wobei er sich auf den Bau von Sprengfallen spezialisierte. Ermittlungen ergaben, dass er direkt an Terroranschlägen in verschiedenen Teilen Bagdads beteiligt war. Während der Säuberungsaktionen im Irak floh er in die Provinzen Salah al-Din und Kirkuk, bevor er sich ins Ausland absetzte.

