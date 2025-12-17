Haschd al-Schaabi-Kräfte an der syrischen Grenze stationiert

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma gab eine Sicherheitsquelle in der Provinz Al-Anbar bekannt, dass die Volksmobilmachungskräfte massiv im Westen der Provinz nahe der syrischen Grenze Stellung bezogen haben. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Eindringen von IS-Elementen nach Irak, insbesondere bei schlechtem Wetter, zu verhindern.

Die Quelle fügte hinzu, dass die Kräfte gezielt in den Wüstengebieten nahe der Grenze operieren, nachdem Informationen über Pläne des IS zum Eindringen in den Westen von Al-Anbar eingegangen waren. Gestern meldeten irakische Medien zudem die Festnahme eines der gefährlichsten IS-Anführer des Landes.