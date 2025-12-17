  1. Home
Haschd al-Schaabi-Kräfte an der syrischen Grenze stationiert

17 Dezember 2025 - 13:14
News ID: 1762872
Source: ABNA
Die irakischen Haschd al-Schaabi-Kräfte wurden im Rahmen ihrer Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von IS-Terroristen entlang der gemeinsamen Grenze zu Syrien stationiert.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma gab eine Sicherheitsquelle in der Provinz Al-Anbar bekannt, dass die Volksmobilmachungskräfte massiv im Westen der Provinz nahe der syrischen Grenze Stellung bezogen haben. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Eindringen von IS-Elementen nach Irak, insbesondere bei schlechtem Wetter, zu verhindern.

Die Quelle fügte hinzu, dass die Kräfte gezielt in den Wüstengebieten nahe der Grenze operieren, nachdem Informationen über Pläne des IS zum Eindringen in den Westen von Al-Anbar eingegangen waren. Gestern meldeten irakische Medien zudem die Festnahme eines der gefährlichsten IS-Anführer des Landes.

