Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Al Jazeera in einem Bericht: Während die australischen Behörden den gestrigen bewaffneten Angriff auf die jüdische Zeremonie, bekannt als Chanukka, in Sydney als ein Verbrechen bezeichneten, das untersucht werden muss, versuchten die zionistischen Beamten schnell, diesen Angriff mit ihren üblichen falschen Behauptungen über Antisemitismus und sogar mit der Anerkennung des Staates Palästina in Verbindung zu bringen.

Ratib Junaid, Vorsitzender der Union der Islamischen Räte Australiens, ist der Ansicht, dass dieser Angriff abseits politischer Ziele untersucht werden sollte. Jeder Angriff auf Zivilisten sei inakzeptabel und dieses Thema sei in Australien weithin verurteilt worden, aber die Linie, die das Kabinett des zionistischen Regimes im Umgang mit diesem Angriff verfolgt, stehe im Rahmen der ständigen Politik dieses Regimes, jedes Ereignis mit Antisemitismus in Verbindung zu bringen.

Muhannad Mustafa, Experte für Israel-Fragen, sagte ebenfalls, dass Netanjahu versuche, diesen Angriff politisch auszunutzen, und ihn mit den Protesten gegen den Gaza-Krieg und den Völkermord an Palästinensern in Verbindung zu bringen. Die Details des Angriffs und die Tatsache, dass ein muslimischer Bürger einschritt, um das Leben anderer zu retten und einen der Angreifer zu entwaffnen, durchkreuzten jedoch Netanjahus Pläne. Diese Szene stehe im völligen Widerspruch zu den Behauptungen des zionistischen Regimes und schwächte die Intensität der Medienpropaganda Tel Avivs, die darauf abzielte, eine Zunahme des Antisemitismus in der Welt darzustellen. Tel Aviv versucht, jede Kritik an seiner Kriegspolitik mit Antisemitismus in Verbindung zu bringen, und diese Angelegenheit hat dazu geführt, dass dieser Begriff in der öffentlichen Meinung der westlichen Länder seine Wirkung verloren hat.

Salahuddin al-Qadiri, Experte für die arabische und islamische Welt, sagte ebenfalls, dass ein Großteil der öffentlichen Meinung in Europa nun zwischen der jüdischen Religion als göttlicher Glaube und dem Zionismus als politischem Projekt unterscheidet, und Tel Aviv könne die Solidarität mit den Palästinensern nicht als Antisemitismus ausgeben. Dieses Ereignis sei nach dem Gaza-Krieg und dem vollständigen Völkermord an den Palästinensern durch das zionistische Regime eingetreten.