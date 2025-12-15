Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die zionistische Website i24 News, dass die US-Regierung den selbsternannten Präsidenten Syriens, Abu Mohammad al-Joulani, als ihren Verbündeten betrachtet und versucht, die Schwächung seiner Herrschaft in Syrien zu verhindern.

Der Bericht fährt fort, dass Trumps Gesandter, Tom Barrack, heute in den besetzten Gebieten eintreffen soll, um mit Netanjahu und anderen zionistischen Beamten über verschiedene Themen zu sprechen, insbesondere über Syrien und die roten Linien Washingtons in diesem Zusammenhang.

In diesem Bericht wird betont, dass die US-Regierung befürchtet, dass die Angriffe des zionistischen Regimes gegen Syrien zum Zusammenbruch des Al-Joulani-Regimes führen könnten, und versucht, ein Sicherheitsabkommen zwischen Damaskus und Tel Aviv zu unterzeichnen.

Zuvor hatte auch US-Präsident Donald Trump gesagt, dass die Aufnahme eines echten Dialogs mit Syrien durch das zionistische Regime wichtig sei.

Es sei darauf hingewiesen, dass seit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad in Syrien weder die internen Konflikte und bewaffneten Spannungen in diesem Land aufgehört haben, noch die Angriffe des zionistischen Regimes auf verschiedene Gebiete Syriens beendet wurden. Trump sieht Al-Joulani auch als die beste Option zur Verwirklichung der amerikanischen Ziele in Syrien, insbesondere zur Plünderung der Gas- und Ölressourcen des Landes.