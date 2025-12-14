Erdoğan will mit Trump über Friedensplan für die Ukraine sprechen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan heute, Samstag, seine Absicht an, mit dem US-Präsidenten über einen Friedensplan für die Ukraine zu sprechen.

Der türkische Präsident sagte dazu, er beabsichtige, mit Trump über einen Plan zur Beilegung der Ukraine-Krise zu sprechen.

Recep Tayyip Erdoğan erklärte: „Der Frieden ist nahe, wir sehen ihn.“

Erdoğan betonte die Bedeutung der Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer und sagte: „Diese Region darf nicht für Abrechnungen missbraucht werden; eine solche Situation wird weder Russland noch der Ukraine zugutekommen.“

Dies geschieht, obwohl das türkische Außenministerium zuvor erklärt hatte, dass ein ausländisches Schiff, das einer türkischen Firma gehört, bei einem Angriff auf den Hafen Tschornomorsk in der Ukraine beschädigt wurde.

In der Erklärung hieß es, dieser Angriff sei eine Bestätigung der Bedenken, die Ankara bereits früher hinsichtlich der Möglichkeit einer Ausbreitung des anhaltenden Krieges in der Region auf das Schwarze Meer und seiner Auswirkungen auf die Sicherheit der Seefahrt und die Freiheit der Schifffahrt geäußert hatte.