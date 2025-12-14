  1. Home
Behauptung der Ukraine über präzise Militärschläge tief im russischen Territorium

14 Dezember 2025 - 22:35
News ID: 1761771
Source: ABNA
Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte behauptete, präzise militärische Angriffe tief im russischen Territorium durchgeführt zu haben, und der Geheimdienst des Landes gab ebenfalls an, russische Radarsysteme auf der Halbinsel Krim angegriffen zu haben.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera behauptete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, präzise militärische Angriffe tief im russischen Territorium durchgeführt zu haben.

Der ukrainische Geheimdienst behauptete ebenfalls: „Wir haben russische Radarsysteme auf der Halbinsel Krim angegriffen.“

Diese Entwicklungen an der Front und die Behauptungen der Ukraine kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Präsident des Landes, Wolodymyr Selenskyj, in seiner jüngsten Äußerung zum Ukraine-Krieg sagte: „Nur glaubwürdige Garantien führen zum Frieden.“

Er betonte auch, dass die Bereitstellung von Sicherheitsgarantien im Gegenzug für einen Verzicht der Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft als „mittlere Lösung“ betrachtet werde.

