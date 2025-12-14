Safi al-Din: Hisbollah ist stärker als je zuvor und wird ihre Waffen nicht niederlegen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al-Mayadeen, traf sich «Abdullah Safi al-Din», der Vertreter der libanesischen Hisbollah im Iran, mit «Ali Akbar Velayati», dem Berater des Obersten Führers für internationale Angelegenheiten, und die beiden Seiten erörterten regionale und internationale Entwicklungen.

Ali Akbar Velayati betonte bei dem Treffen mit Abdullah Safi al-Din: „Der Iran wird unter der Führung und den Anweisungen des Obersten Führers die Unterstützung für die Hisbollah, die als wertvolle und hingebungsvolle Einheit an der Spitze des Widerstands steht, entschlossen fortsetzen.“

Velayati fügte hinzu: „Die Hisbollah ist eine der wichtigsten Säulen der Widerstandsfront und spielt eine grundlegende Rolle bei der Konfrontation mit dem Zionismus.“

Safi al-Din sagte bei dem Treffen: „Die Hisbollah ist heute stärker als je zuvor und bereit, die Einheit des libanesischen Territoriums und seines Volkes zu verteidigen, und wird unter keinen Umständen ihre Waffen niederlegen.“

Er wies auf die wiederholten Verletzungen des Waffenstillstands durch das zionistische Regime hin und bemerkte: „Das zionistische Regime und seine Unterstützer müssen wissen, dass die Hisbollah entschlossen auf Aggressionen reagieren wird, wann immer sie dies beschließt.“

Der Vertreter der Hisbollah dankte auch der Islamischen Republik Iran, insbesondere dem Obersten Führer, für die umfassende Unterstützung des libanesischen Widerstands und betonte, dass diese Unterstützung zum ersten Mal dazu geführt habe, dass sich das zionistische Regime zur Einhaltung eines von den Vereinten Nationen bestätigten Waffenstillstands verpflichtete, was letztendlich zur Festlegung der Südgrenzen des Libanon mit dem besetzten Palästina führte.