Neue militärische Bewegungen des zionistischen Regimes in der Umgebung von Quneitra, Syrien

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf SANA, berichteten syrische Quellen über neue Bewegungen des zionistischen Regimes in Südsyrien.

Syrische Quellen gaben bekannt, dass israelische Soldaten in die Stadt Ruwayhinah in der Umgebung von Quneitra eingedrungen seien.

Die zionistischen Soldaten errichteten einen Kontrollpunkt und feuerten Leuchtgeschosse ab.

Es ist anzumerken, dass das zionistische Regime seit dem Sturz des früheren syrischen Regimes weitreichende Angriffe auf Syrien verübt hat und vor Kurzem unter dem Vorwand, die Drusen zu unterstützen, Gebiete in Damaskus bombardiert hat.

Seit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad hat die Armee dieses Regimes die Trennungslinie zwischen dem besetzten Golan und Syrien überschritten und die Besetzung von Gebieten nahe den Golanhöhen in den Provinzen Dar'a und Quneitra fortgesetzt.