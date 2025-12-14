  1. Home
Baghaei verurteilt gewalttätigen Angriff in Sydney

14 Dezember 2025 - 22:31
News ID: 1761764
Source: ABNA
Der Sprecher des Außenministeriums verurteilte den gewalttätigen Angriff in Sydney, Australien.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ismail Baghaei, der Sprecher des Außenministeriums, in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X bezüglich des gewalttätigen Angriffs in Sydney, Australien: „Wir verurteilen den gewalttätigen Angriff in Sydney, Australien. Terror und die Tötung von Menschen sind, wo auch immer sie begangen werden, abzulehnen und zu verurteilen.“

