Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf SANA berichteten syrische Quellen von neuen Bewegungen des zionistischen Regimes in Südsyrien.

Syrische Quellen gaben an, dass israelische Soldaten heute mit 10 Militärfahrzeugen in das Gebiet Said Al-Hanout im südlichen Umland von Quneitra in Südsyrien eingedrungen sind und dort einen Kontrollpunkt errichtet haben. Sie durchsuchten auch Häuser.

Diese Quellen wiesen auf die Ablehnung der Bewohner hin, israelische Hilfslieferungen nach dem Eindringen in dieses Gebiet anzunehmen.

Syrische Quellen berichteten auch vom Eindringen der Besatzungssoldaten in das Dorf Ain Zeiwan im südlichen Umland von Quneitra und der Errichtung eines Kontrollpunkts dort.

Es ist anzumerken, dass das zionistische Regime seit dem Sturz des ehemaligen syrischen Regimes umfassende Angriffe auf Syrien verübt hat und vor kurzem auch Gebiete von Damaskus unter dem Vorwand des Schutzes der Drusen bombardiert hat.

Seit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad hat die Armee dieses Regimes die Pufferlinie zwischen dem besetzten Golan und Syrien überschritten und die Besetzung von Gebieten in der Nähe des Golan in den Provinzen Daraa und Quneitra fortgesetzt.