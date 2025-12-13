Neueste Zahlen zu den Märtyrern und Verletzten der Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shihab veröffentlichte das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen eine neue Erklärung mit den aktuellsten Zahlen zu den Märtyrern und Verletzten der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober letzten Jahres bis heute.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind infolge der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen vom 7. Oktober 2023 bis zu diesem Zeitpunkt 70.654 Menschen als Märtyrer gefallen.

Diese palästinensische Gesundheitsbehörde gab auch bekannt, dass die Gesamtzahl der Verletzten durch die Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit Beginn des Krieges in diesem Gebiet 171.095 Personen erreicht hat.

Das Ministerium erklärte, dass in den letzten 48 Stunden auch die Leichen von drei Märtyrern in Krankenhäuser gebracht wurden. Im gleichen Zeitraum wurden 16 Menschen verletzt.

Tausende weitere Menschen im Gazastreifen werden immer noch vermisst und liegen unter den Trümmern.

Seit dem Waffenstillstand am 11. Oktober 2025 sind bis heute 386 Menschen als Märtyrer gefallen und weitere 1.018 verletzt worden. Außerdem wurden in diesem Zeitraum die Leichen von 628 Märtyrern aus den Trümmern geborgen.