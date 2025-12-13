Scheich Naim Qassem: Ein sehr gefährlicher Plan ist im Gange

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Ahed sagte Scheich Naim Qassem, der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, in einer Rede bei dem Fatimiyoun-Treffen anlässlich des Geburtstages von Fatima Az-Zahra (a.s.): „Scheich Nabil Qaouq ist eine der herausragenden Persönlichkeiten des Widerstands.“

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon lobte weiter die Aktivitäten der Organisatoren des Fatimiyoun-Treffens und erklärte: „Wir müssen den Organisatoren dieses großen Fatimiyoun-Treffens danken, das dieses Umfeld, diesen Prozess und den festen Glauben in Verbindung mit der Hisbollah und dem Widerstand widerspiegelt. Fatima (Friede sei mit ihr) ist ein Vorbild für Frauen und Männer und genießt ein hohes Ansehen.“

Scheich Naim Qassem lobte daraufhin die Frauen des Widerstands und sagte: „Heute sind wir zusammengekommen, um unser Bündnis mit dem Widerstand, der Hisbollah und Seyyed Hassan Nasrallah, dem Seyyed der Märtyrer der islamischen Umma, dem Gründer dieser Bewegung, erneut zu bekräftigen.“

Der Generalsekretär der Hisbollah betonte die Notwendigkeit einer herausragenden Rolle der Frauen in allen Bereichen, insbesondere in der Erziehung der Familie und der Unterstützung des Widerstands.

Er fuhr fort: „Die Regierung ist für die Festigung der Souveränität und Unabhängigkeit des Libanon verantwortlich. Der Widerstand hat seine Verpflichtungen im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens vollständig erfüllt und die Regierung unterstützt. Wir stehen vor einer neuen Phase, die einen anderen Ansatz erfordert. Seit der Waffenruhe am 27. November 2024 sind wir in eine neue Phase eingetreten.“

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon betonte: „Die Angriffe Israels sind eine Gefahr für den Libanon und für uns. Die Abschreckung des Feindes ist eine Ausnahme. Die Erfolge des Widerstands werden an der Befreiung gemessen.“

Er fügte hinzu: „Die grundlegende Mission des Widerstands ist die Befreiung. Es gibt weltweit keinen Widerstand, der innerhalb von 17 Jahren eine Abschreckung gegen den Feind aufbauen könnte, und diese Abschreckung ist außergewöhnlich. Die Regierung und die Armee müssen eine Abschreckung gegen den Feind aufbauen, und der Widerstand unterstützt sie. Der Widerstand ist zur vollen Zusammenarbeit mit der libanesischen Armee bereit. Wenn Israel angreift, sollen wir dann die Entwaffnung der Streitkräfte fordern?“

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon betonte: „Wenn die Armee unfähig ist zu schützen, sollen wir dann die Entwaffnung fordern? Die Pflicht des Widerstands ist es, zu unterstützen und zu helfen, Gebiete zu befreien. Der Widerstand stimmt einer Verteidigungsstrategie zur Nutzung der Stärke und Widerstandsfähigkeit des Libanon zu, ist aber gegen eine Kapitulation und einen Kompromiss mit Amerika und Israel. Im Falle einer Kapitulation würde kein Libanon mehr existieren, und die Situation in Syrien ist ein Beispiel vor uns.“

Er fügte hinzu: „Das Problem der Regierung sind die auferlegten Sanktionen und die weit verbreitete Korruption. Das Waffenmonopol in dieser Form würde die Zerstörung des Potenzials des Libanon bedeuten. Das israelische Regime droht, und der einzige Weg aus seiner Sicht ist die Kapitulation und die Verwaltung des Libanon unter israelischer Führung. Die Kapitulation führt zum Niedergang des Libanon. Der Plan des israelischen Feindes nach der Ermordung von Nasrallah und der gemarterten Kommandeure war die Zerstörung der Hisbollah und die Eliminierung des Widerstands.“

Naim Qassem sagte: „Mit unserer Einheit und Stabilität wird kein Krieg ausbrechen. Die Präsenz des Widerstands bedeutet Leben, Nation und Stolz. Wir waren in der Schlacht von Ouli Al-Bass erfolgreich darin, das Ziel des Feindes, die Hisbollah zu zerstören und den Widerstand zu eliminieren, zu neutralisieren.“

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon betonte: „Amerika soll wissen, dass wir uns verteidigen werden, und selbst wenn der Himmel auf die Erde fällt, wird die Entwaffnung nicht erreicht, damit das Ziel Israels realisiert wird, und wenn die Welt gegen den Libanon in den Krieg zieht, wird es keine Entwaffnung geben. Wenn ein Krieg beginnt, werden seine Ziele nicht erreicht, und das ist uns völlig klar. Wir werden es euch nicht erlauben. Das wird nicht passieren, wir sind die Kinder von Imam Hussein (a.s.).“

Scheich Naim Qassem betonte: „Der Widerstand hat vier große Erfolge erzielt: Er hat Gebiete befreit, den Herausforderungen standgehalten, zwischen 2006 und 2023 eine Abschreckung gegen den Feind geschaffen und den Angriff auf den Libanon vereitelt, und es wurde ein legendärer Widerstand vollbracht.“

Er sagte: „Dies ist unsere Erzählung und unsere Position, von der wir nicht abweichen werden. Diese Position ist die ehrenhafteste nationale Position und bedarf keiner Bestätigung durch jene mit einer dunklen und schwarzen Vergangenheit.“

Naim Qassem betonte: „Barak strebt danach, den Libanon Syrien anzugliedern, und Minderheiten werden in diesem weiten Meer Syriens verloren gehen oder migrieren. Mit der Existenz Israels haben Muslime und Christen keinen Platz im Libanon. Wenn der Libanon kapituliert, wird seine Geschichte ausgelöscht, und er wird ohne Zukunft sein.“

In seiner Ansprache an die Staatsmänner des Landes sagte er: „Hören Sie auf, Zugeständnisse zu machen. Haben Sie nicht die Worte des US-Botschafters gehört, dass Verhandlungen eine Sache und die Fortsetzung der israelischen Angriffe eine andere Sache sind? Dies ist eine offensichtliche Logik, dass Verhandlungen einen unabhängigen Weg haben und dass sie eine Fortsetzung der Angriffe bedeuten. Was ist dann der Nutzen der Verhandlungen?“